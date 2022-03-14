古代封建社會，皇帝後宮佳麗三千，就連挑選宮女也有一套嚴苛的遴選制度，對於女性貞操同樣有高度要求，最廣為眾人熟知的便是在少女的手臂點上一枚「守宮砂」，以驗證女子貞操。事實上，朝鮮王室也有奇特的檢驗方式，透過「鸚鵡的血」，滴在女性身體部位作為確認。

根據《搜狐網》報導，古代朝鮮作為中原的藩屬國，管理王室後宮也借鑑了中原王朝的做法，不過檢驗貞操的方法略有不同。根據史料記載，朝鮮王室後宮的宮女多達500人，在挑選上也十分嚴苛，會派專人去民間挑選10歲左右的孩子，挑選完後，還要檢驗這些「准宮女」是不是處女。

首先，王室太醫會將事前準備的「鸚鵡血」滴到宮女的手腕上，如果鸚鵡血液凝固沒有滴落，就會被認定是處女；否則代表此女已經失去貞操，會命人將其退回原籍，相關的過程也曾經被曾韓國的歷史劇中。

雖然朝鮮王室在處理「失去貞操」的宮女，方式上還算人道，但這種檢測方式並不科學，畢竟鸚鵡血液滑落與否，與貞操毫無關聯。更何況一個年僅10歲的女童一旦被判定失去貞操，難免會招人非議，蒙受不白之冤。

朝鮮王室以鸚鵡血驗貞操的方式，其實與漢武帝時期的偏方不謀而合，當時為了防止後宮女子在被皇帝臨幸前與他人私通，漢武帝的寵臣東方朔，便提出了用「守宮砂」的方法。守宮砂一說，最早出現在晉朝張華所著的《博物志》，據記載，壁虎在吃了硃砂以後，全身會變成紅色，吃滿7斤硃砂，再把壁虎搗爛，然後點到處女的肢體上，顏色就不會消退，直到發生房事後，標記自然褪去。