近日一張照片在網路上瘋傳，一隻金毛、藍眼睛的狗狗疑似遭到斬首，整顆狗頭被人放在路邊，詭異驚悚的照片引發網友熱議，不少人都相當氣憤，認為這是一起虐狗事件，不過飼主出面解釋，其實一切都只是角度問題，狗狗現在還相當健康，沒有受到任何傷害。

My dog laying down with his head on the curb… Looks like he’s been decapitated. pic.twitter.com/kFXGGrKHqm — Mildly Interesting (@interestmild) March 8, 2022

根據《新聞周刊》報導，近日論壇《Reddit》上的一張照片在網路瘋傳，只見一隻金毛、藍眼睛的狗狗遭到「斬首」，整顆頭就這樣完整地被擺放在路邊，不遠處還坐著一名身穿螢光綠上衣的男子，似乎不在意眼前殘忍驚悚的景象，照片曝光後立刻引發網友熱議，大家都憤怒地想要找出「虐狗」的兇手。

對此飼主出面解釋，愛犬是黃金獵犬和哈士奇混血，名字叫卡祖（Bleuregard Q. Kazoo），今年2歲，相當活潑好動。而照片拍攝當時，卡祖站在一處斜坡上，並把頭靠在台階上，因為拍攝角度的關係，牠的身體剛好被頭擋住，所以才會出現這張驚悚的照片。

網友們得知真相後，才終於鬆了一口氣，紛紛留言：「害我差點心臟病發作」、「我的大腦沒辦法處理，我還是不知道牠的身體去哪了」、「這是我看過最讓人困惑的照片」；但仍有少部分的人不相信飼主的說詞，要求他提供更多卡祖的照片，以證實牠真的沒有受到虐待，現在還是一隻活蹦亂跳的小狗，飼主也無奈貼出照片澄清，「沒有任何一隻狗因為這張照片受到傷害」。