加拿大一名在釣魚旅遊公司擔任嚮導的男子，日前在河裡捕到一條長達3公尺的巨魚，隨後將牠放回河裡，但由於魚的體型實在是太大，因此男子只能半拖半抱的將魚拉進河中，體型差距也讓不少人直呼不可思議。

綜合外媒報導，在釣魚旅遊公司擔任捕魚嚮導的比森（Yves Bisson），先前到加拿大不列顛哥倫比亞省弗雷澤河（Fraser River）進行魚類數據統計，期間意外捕到一條3.21公尺長的鱘魚，推測牠約100歲左右，約重272公斤，隨後在鱘魚身上做完標記後，便將牠放回河中，而比森也將過程拍下並分享至IG，引發討論。

比森提到，公司會定期到弗雷澤河捕捉鱘魚並植入追蹤晶片，做為魚類保護計畫的相關數據，但近日竟發現以前從未發現的鱘魚，「我們都感到非常驚訝，因為這條鱘魚沒被做過標記，代表牠過去從未被捕獲過」，儘管他曾捕過2萬多條鱘魚，但這一條是他見過體型最大的，因此也讓他永生難忘。

比森也經常將捕獲鱘魚的影片分享至社群平台，他先前還拍到鱘魚跳出水面的影像，當時也引發討論，影片更累積470萬觀看次數。不少網友驚呼「看到這條巨魚，我還以為來到侏儸紀公園了」、「看起來好像一條水怪」、「說牠是水中恐龍都不為過」。

鱘魚（sturgeon）全世界現存27種，分為鱘科和匙吻鱘科，體長可達數公尺，化石記錄可追溯至2.45至2.08億年前的三疊紀時期，由於鱘魚化石記錄久遠，因此又被稱為活化石，是地球上體型最大、壽命最長的淡水魚，但鱘魚受水利工程、過度捕撈、環境污染等導致數量銳減，目前被列為瀕危保護物種。