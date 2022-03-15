古代皇室女性的地位並不低，在宮中甚至經常用計奪取權力。漢朝有一名公主在朝中占有重要地位，甚至扮演和事佬，不僅如此，她也經常用計奪取利益，為了鞏固權勢扳倒皇上的寵妃，可說是非常有頭腦的女性，而她在丈夫過世後，還與18歲情夫熱戀。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲在社群平台分享，西漢的館陶公主「劉嫖」是漢文帝和竇皇后的女兒，也是漢景帝的姊姊，之後嫁給堂邑侯「陳午」，而她在宮中經常扮演調解的角色，例如漢景帝即位後，竇皇后成為太后，當時她非常喜歡小兒子「梁王」，因此希望漢景帝立弟弟梁王為皇儲，不過當時實行「父死子承」，因此遭袁盎等大臣反對。

梁王知自己爭儲無望，因此找刺客暗殺袁盎等十多位大臣，漢景帝為之震怒，梁王透過館陶公主，將此事告知竇太后，太后再向漢景帝為梁王求情，雖然漢景帝寬恕梁王，但從此不重視對方，導致他抑鬱寡歡而亡，竇太后對此非常氣憤，認為是景帝的冷漠導致弟弟梁王喪命，甚至以絕食抗議，漢景帝無奈只好向館陶公主求助。

館陶公主則建議，漢景帝厚賞梁王膝下的5個兒子，不僅如此，還賜另外5個女兒貴族封地「湯沐邑」，竇太后才原諒漢景帝，可見館陶公主手段高招，在朝中扮演非常重要的角色。不僅如此，在漢景帝立最寵愛妃妾「栗姬」的兒子劉榮為太子後，館陶公主認為，有必要與栗姬搞好關係，因此打算讓女兒嫁給劉榮，透過聯姻的方式鞏固權勢。

不過栗姬受皇帝寵愛，因此個性有些驕橫，再者她非常喜歡吃醋，而漢景帝身邊的美女，幾乎都是館陶公主挑選並獻上的，讓她感到非常不滿，因此拒絕聯姻，使館陶公主非常不悅，決定扳倒栗姬，拱王夫人膝下的膠東王「劉徹」為太子，而王夫人也希望自己的兒子當皇帝，因此與館陶公主合作，讓幼年的「劉徹」與館陶公主的女兒「陳阿嬌」訂下婚事。

由於栗姬長年受寵，說話、做事從未三思，還經常對漢景帝口出惡言，《史記·卷四十九·外戚世家第十九》記載，「景帝嘗體不安，心不樂，屬諸子為王者於栗姬，曰：『百歲後，善視之。』栗姬怒，不肯應，言不遜。景帝恚，心嗛之而未發也。」當時漢景帝身體微恙，因此向栗姬囑咐，假若他發生意外，皇子都交給她照顧，間接肯定立栗姬為皇后，豈料她卻聽不出來話中含意，還斷然拒絕，惹得皇帝非常不滿。

館陶公主趁機搗亂，在漢景帝身邊不斷捧王夫人，而且還說她懷孕時出現吉兆，因此讓漢景帝非常開心，在《史記·卷四九·外戚世家》記載，「大行奏事畢，曰：『子以母貴，母以子貴』，今太子母無號，宜立為皇后。」指館陶公主當時派一名禮制方面的官員向皇帝進言，勸漢景帝應要立皇后，而當時他誤以為是栗姬指使，再加上已對她非常不滿，一氣之下便廢太子，栗姬最終憂鬱而亡。

等漢武帝即位後，館陶公主成為長公主，又因她是竇皇后的女兒，因此又稱做「竇太主」，雖然她順利讓女兒成為皇后，但陳阿嬌卻因不孕與使用巫術，最終被漢武帝廢掉，從此館陶長公主權勢開始走衰，在此之前，她曾供一名俊美的小鮮肉「董偃」讀書，待他18歲後直接變成館陶公主的侍從，兩人也發展出不倫戀。

《漢書 東方朔傳》記載，「主因推令散財交士，令中府曰：董君所發，一日金滿百斤，錢滿百萬，帛滿千匹，乃白之。」可見董偃待在館陶公主身邊，可說是衣食無缺，甚至可以隨意花府中的錢，而館陶公主為了讓董偃獲得漢武帝的青睞，因此經常讓他獻禮物給皇帝，甚至辦宴會侍奉，不過辭賦家東方朔得知後，認為董偃品行不佳，勸說皇帝不可欣賞此人，漢武帝才遠離他，年僅30歲的董偃抑鬱而終，沒多久館陶公主也因病過世。