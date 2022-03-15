外出旅遊時一定要遵守警告標示，不要擅闖危險地區！英國一名5寶媽和家人外出，途中為了抄近路而攀爬懸崖，女兒阻止時她還一再保證「我會沒事的」，未料女兒拍下照片後，她就從18公尺高的地方墜崖，不幸身亡。

Mum who fell to her death from Durdle Door shouted 'I'll be fine' to daughterhttps://t.co/J1rtkrcdmP pic.twitter.com/IpJ8XLDA7v — Daily Star (@dailystar) March 14, 2022

根據《鏡報》報導，這起意外事件發生在去年6月14日，英國46歲女子塔希拉（Tahira Jabeen）和家人到多塞特郡知名景點杜德爾門（Durdle Door）旅遊，事發當時，一行人準備下山前往海灘，塔希拉為了抄近路，想要直接爬下懸崖，18歲女兒魯蓋雅（Ruqayya Hussain）雖然試圖阻止，但塔希拉仍一意孤行，一再向女兒保證：「我會沒事的」。

魯蓋雅表示，從他們當時的角度來看，那個懸崖更像是平緩的斜坡，因此她也沒有再阻止，而是繼續下山，打算和媽媽在海灘會合，過程中她一直回頭觀察媽媽的狀況，並拿出手機拍下媽媽攀爬懸崖的照片，傳給其他姊妹：「你們看媽媽在幹嘛」，未料下秒就聽到一陣尖叫，「我抬頭看到媽媽不見了，這讓我非常恐慌，因為我意識到可能發生了什麼事」。

其他在海灘上的目擊者透露，大家看到塔希拉的行為都嚇一大跳，紛紛出聲阻止，還有人對她大喊：「你會害死自己的！」，但塔希拉就像沒聽見一樣，最終在爬到18公尺高的地方失足墜崖，摔到下方的海灘上。

醫護人員抵達現場後，沒多久就宣布塔希拉死亡，經驗屍發現，她在墜崖過程中因為撞擊到岩石，導致多處肋骨骨折以及肺部穿刺。驗屍官指出，意外發生地設有警告標示，其他遊客前往時也都知道要小心，因此判定這是一起意外死亡事故。