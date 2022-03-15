科學家日前對北極海底永凍土進行研究，使用遙控潛水器及船載聲納系統，針對加拿大波弗特海實施海底探測，發現海底下永凍土在9年間出現41個坑洞，目前推測應該是海底永凍土融化造成的結果，最深相當於10層樓的高度，也讓研究員非常擔心，恐會威脅人類生活，研究報告發表於科學期刊《PNAS》。

Rapid seafloor changes associated with the degradation of Arctic submarine permafrost https://t.co/m1QjkQhci7 — Ordo Fraterna Fibonacci (@OrdoFibonacci) March 14, 2022

根據《CNN》報導，海洋科學家利用遙控潛水器及船載聲納系統，在2010年至2019年間，於北冰洋的波弗特海（Beaufort Sea）繪製海床地圖，並進行4次測繪，了解海底下永凍土層變化狀況，卻發現26平方公里的觀測範圍內，竟出現41個海底巨坑。

海洋科學家發現，有許多海底坑洞是過去沒有的，孔洞大致呈現圓形或橢圓形，平均深度為22英尺（6.7公尺），最大洞坑深達95英尺（29公尺）、長738 英尺（225公尺）、寬312英尺（95公尺），相當於10層樓建築物。

研究團隊指出，受到氣候變遷影響，導致陸地上的永凍土融化，使北極圈地貌改變，例如地面塌陷、湖泊形成或消失、出現冰核丘（pingo），或永凍土中甲烷噴發形成坑洞，也影響到當地基礎建設，不過該研究是科學家首次利用此技術發現海底變化，目前無法得知其他地區是否存在相似狀況，而且團隊也沒有該地區海底溫度的長期數據，無法解釋巨坑生成原因，但認為並非人為氣候變遷導致。

加州蒙特里灣水族館研究所（MBARI）海洋地質學家保羅（Charlie Paull）表示，「我們知道北極環境正在發生改變，將對海底基礎設施產生影響，雖然北極圈海底目前幾乎沒有基礎設施，但隨全球氣候暖化，未來將出現哪些變化皆屬未知」。研究永凍土的科學家楚維林（Evgeny Chuvilin）提到，「凍土融化是緩慢過程，通常每年約幾公分，這不僅是融化狀況，還是質的改變，但此現象出乎意料」。