邊境牧羊犬被認為是最聰明的犬種，智商大約等於6、7歲的兒童，能做出許多令人驚嘆的行為。日前英國一隻邊境牧羊犬為了追鵝和飼主走散，但牠並沒有驚慌，冷靜地走了4公里抵達站牌，並自行搭公車回家，聰明的行為讓大家都驚嘆不已。

BARK & RIDE Brainy border collie catches the BUS home after getting separated from owners #REUNITED #LostDog https://t.co/07kSSb094O — Stolen&Missing Pets (@SAMPAuk_) March 9, 2022

根據《太陽報》報導，英國一隻2歲大的邊境牧羊犬胡椒（Pepper），日前和飼主瓊斯（Charlotte Jones）一起到仙境谷公園（Fairlands Valley Park）散步，結果胡椒一看到公園裡的鵝群，立刻興奮地衝上前追鵝，未料竟因此和主人走散，找不到愛犬的瓊斯相當緊張，急忙上網發布尋狗啟事，並附上幾張胡椒的生活照。

而另一邊同樣找不到飼主的胡椒，並沒有感到驚慌失措，而是冷靜地獨自走了4公里，抵達位於市區的車站，接著搭上平時回家會搭的7路公車，牠一到車上就乖乖地趴在地上休息，一旁的女乘客剛好看到瓊斯的尋狗啟事，馬上就認出牠，並拍照、打電話給瓊斯，告訴對方胡椒的位置。

之後女乘客也和司機說明狀況，表示胡椒會待在車上直到遇見飼主。接著搭了約15分鐘的車程，胡椒在住家附近的站牌下車，這名女乘客也跟在身後，在站牌處陪胡椒等待飼主過來迎接。

胡椒聰明的行為讓瓊斯相當驚喜，她透露胡椒以前曾是救助犬，平時經常和家人一起搭7路公車，牠不但能找到公車站牌位置，還能找到正確的停靠站，「胡椒能順利找到回家的路，讓我們非常自豪」，同時瓊斯也感謝女乘客的幫忙，讓胡椒可以平安地回到家。