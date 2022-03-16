馬來西亞一名人妻為了感謝丈夫，在待產期間無微不至的照顧，於是買了一台價值上千萬的藍寶堅尼作為禮物送給對方，丈夫收到禮物後，立刻激動到淚流滿面。這段驚喜過程曝光後，很快就引發網友熱議，不少男網友看完都忍不住直呼：「超羨慕！」。

綜合外媒報導，馬來西亞女子阿尤妮（Anes Ayuni Osman）今年只有19歲，但年紀輕輕的她靠著自創網購美妝品商城，已經小有成就、累積不少財富，除此之外她還是一名人妻，和丈夫已經結婚1年，目前懷有身孕且即將臨盆，為了感謝丈夫這幾個月來不眠不休地陪產照顧，阿尤妮決定送給對方一份大禮。

阿尤妮將這段驚喜過程拍成影片、分享到TikTok上，當天她要求丈夫先戴上眼罩，並帶著他來到售車中心，當她拉下丈夫的眼罩後，一台價值200萬令吉（約新台幣1358萬）的水藍色藍寶堅尼便出現在眼前，丈夫起初還有些不可置信，直到意識過來這是愛妻送給自己的禮物，立刻激動地淚流滿面，並緊緊地抱住妻子。

阿尤妮透露，她即將在月底生產，丈夫除了在待產期間細心照顧自己外，孩子出生以後也會陪她回娘家坐月子100天，阿尤妮知道不久後丈夫必須擔起許多責任，像是必須犧牲大量的睡眠來照顧她和孩子，所以特別趕在生產以前，買了這輛藍寶堅尼以感謝丈夫。