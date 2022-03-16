印度卡纳塔卡邦漁民出海捕魚時，意外捕到一條巨型怪魚，頭部宛如鋸子，重達250公斤，而這一條怪魚其實是「鋸鰩」，被撈上岸時已死亡，眾人出動起重機才能順利搬運鋸鰩，而現場影像曝光後，由於鋸鰩屬極度瀕危物種，因此不少人看了非常氣憤。

As per the experts, Carpenter sharks are an endangered species with their population has been on a decline. They are a protected species in India under Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972.pic.twitter.com/mEruTiwFyQ — Mangalore City (@MangaloreCity) March 12, 2022

根據印媒《Indianexpress》報導，卡纳塔卡邦（Karnataka）一艘漁船日前出海捕魚，期間發現漁網裡出現一條巨型怪魚，仔細一看，驚覺是「鋸鰩」（sawfish），牠誤闖漁網而受困，漁民隨後將其撈起，但鋸鰩已死亡，漁船便將牠帶回岸上，而這一條鋸鰩重達250公斤，超巨體型在當地引發討論。

漁民最終出動起重機，才成功將鋸鰩屍體移下船，之後被一名貿易商買走，相關影像曝光後，不少網友氣憤表示，「牠屬於瀕危生物，應該要在海裡生活，拜託漁民不要再濫捕」、「鋸鰩為何會死亡？是不是漁民刻意所為，相關單位應該介入調查」、「鋸鰩是極度瀕危物種，還被帶回岸上，甚至遭賣掉，這根本是違法行為」。

鋸鰩的吻部很長，兩側有齒狀突起，外型與鋸鯊目的鯊魚相似，不同的地方是鋸鰩身體扁平，而且鋸吻上沒有肉質觸鬚，身長平均約5公尺，最大程度可達8公尺，主要棲息在淺海，由於人類長期針對性捕撈和誤捕，導致鋸鰩生存受威脅，數量逐年銳減，目前鋸鰩科均被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES），屬於極度瀕危物種。