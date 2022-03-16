世界上有許多知名的觀光景點，每年都吸引大批遊客前去旅遊，然而世界上也存在不少不為人知的秘境，等待人們發現。日本一名攝影師日前到一處地下通道探訪，未料竟在洞穴中發現一座鳥居，於是拍照分享到推特，充滿神秘氛圍的照片曝光後，讓網友們都震撼不已。

根據《Jタウンネット》報導，日本攝影師「@urbex_34」喜歡探索廢墟、奇特的城市景觀，近日他在推特上分享一張照片，只見畫面中有一座日本神社建築的鳥居，然而仔細觀察周圍，就會發現這座鳥居建在一處洞穴內，太陽光從後面朝鏡頭照射，讓原本就有些詭譎的氣氛，增添了另一種神祕色彩。

這名攝影師接受採訪時透露，這張照片拍攝於日本東部某個地下通道，據說原本是在戰爭期間挖掘的，現在入口處已經被水給淹沒，因此他在涉水探索時，還特地穿著相關裝備，以免身體被弄濕，他憶述當時的狀況：「當我在一片漆黑的空間中用手電筒照亮時，一座紅色的鳥居從黑暗中浮現出來，我的內心頓時充滿了感動和敬畏」。

照片曝光後，許多網友都同樣被這如夢似幻的場景給震懾，紛紛留言：「這不會是地獄的入口吧？」、「鳥居到底為什麼會在這種地方…」、「真的是令人驚嘆的景色」、「是怎麼找到這種地方的啊？」、「這在哪裡？我也想去探訪！」。