現代不少人為了符合「大眾審美」，而拚命運動、節食來減肥，甚至引發「身材焦慮」，只要體重增加一點，就會開始感到惶恐，然而這並不只是現代人的通病，其實早在春秋時期就已經有了，而且不分男女，全都陷入追求窈窕身材的狂熱中，有些官員甚至餓到要扶牆才能站起來，情況十分誇張。

台灣大學中文系教授歐麗娟指出，春秋時期流行的審美觀其實是正常且健美的，最主要表現在《詩經》裡，文章中不論男女都是健康美，像是《衛風‧碩人》就提到「膚如凝脂」，意思是皮膚像凝固的油脂，用來形容女子皮膚潔白且細嫩，這種皮膚狀態在「紙片人」的身上恐怕很難看到。

但同樣是春秋時期，位於南方的楚國卻出現身材焦慮的問題，舉國上下開始將「病態的柔弱美」視為時尚風潮，而且不分男女，男性甚至首當其衝，《墨子‧兼愛》記載，「昔者楚靈王好士細要，故靈王之臣皆以一飯為節，肱息然後帶，扶牆然後起」，因為楚靈王喜歡細腰，大臣們為了討好君王，每天都只吃一頓飯來節食，穿衣服的時候都要先深呼吸、憋氣，以便繫上腰帶，而且餓到要扶著牆才有力氣站起來。

如果連大臣都要投君王所好，整個國家的人民更不用說，全都陷入瘦身運動的狂熱中，《韓非子‧二柄》中也有提及這段經歷，「楚靈王好細腰，而國中多餓人」，楚國人民皆以挨餓的方式，來達到瘦身的目的，和現代大多數人使用的減肥方法一模一樣。由此可知，歷史上最先產生身材焦慮、成為「紙片人」的群體，不是女性而是男性，而且還是有權有勢的朝廷大臣。