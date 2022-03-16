現代人為了讓吃更方便，衍生出外送服務，不過其實早在唐宋時期，就已出現外賣。《清明上河圖》裡繪有一名伙計，端著餐點在大街上趕路，顯示當時就已出現類似外送的概念，不僅如此，皇帝也會叫外送，甚至還會給外送員不少小費。

根據《看鑒》報導，唐朝時已出現餐點外帶的概念，在文學家李肇所著書籍《唐國史補》記載，「德宗非時召吳湊為京兆尹，便令赴上，湊疾驅諸客至府，已列筵畢。或問曰：何速？吏對曰：兩市日有禮席舉鐺釜而取之，故三五百人之饌，常可立辦也。」顯示唐代士人會帶鍋碗瓢盆去酒樓，將提前預定的餐點帶回家。

到了宋朝，由於他們打破前朝的市井貿易規定，出現坊市合一的城市格局，商業活動的時間與地點不再受限制，使街頭巷尾都是商業活動場所，加速北宋商業繁榮，因此也出現不少銷售新招，其中就包含外送服務，需要叫外送的顧客可先到餐館點餐，時間到了便會有外送員幫忙送餐，在北宋畫家張擇端所繪的《清明上河圖》裡，就能看到一名伙計端著餐點在大街上趕路送餐。

不僅如此，由於當時商業發達，所以宋朝人也不愛在家煮飯，喜歡買外食，根據《東京夢華錄》記載，「市井經紀之家，往往只於市店旋買飲食，不置家蔬菜」，指宋朝居住在汴京的小康家庭，懶著下廚，習慣購買外食，而且《東京夢華錄》收錄了100多家店鋪，其中有一半皆是酒樓與餐飲店，可見宋朝餐飲業相當發達。

不僅百姓愛點外送，就連皇帝也是如此，據宋朝文人周密著作「癸辛雜識別集·德壽買市」記載，「隆興間，德壽宮與六宮並於中瓦相對，令修內司染坊，設著位觀，孝宗冬月正月孟享回，且就看燈買市。簾前堆垛見錢數萬貫，宣押市食歌叫直一貫者，犒之二貫。時尚有京師流寓經紀人，如李婆婆魚羹、南瓦張家圓子之類。」指宋孝宗曾於隆興年間一次燈會中，點了外賣「李婆婆魚羹」、「南瓦張家圓子」，還給了不少小費，而皇帝叫外送的行為被稱作「御前索喚」。

而古人為了讓飯菜送達時仍保有熱度，因此發明專門盛裝餐點的飯盒，稱做「食盒」，分為木頭、竹子、琺瑯、漆器等材質，其中以木質為大宗，另外，還會在飯盒裡放入一種名為「溫盤」的器皿，由上下兩層構成，中間為空心，使用時在夾層注入熱水，菜餚盛裝完畢後便放於器皿上，借助其熱水散出的熱氣為飯菜保溫。