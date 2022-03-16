由於全球受到新冠疫情影響，不少國家的學校都改為線上教學，卻也因此鬧出不少笑話。澳洲一名大學教授日前進行視訊授課，休息時竟忘記關掉鏡頭，直接在全班面前搜尋18禁影片，學生們目睹多位裸女出現在螢幕上都被嚇壞，事後這名教授遭到學校開除。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在本月9日，澳洲西雪梨大學（Western Sydney University）一名通識課教授以視訊軟體Zoom向大一學生們授課，不過到了中間休息時間，這名教授忘記關掉視訊畫面，在瀏覽器以「18禁裸女自拍」為關鍵字搜尋色情影片，課堂上共15名學生，目睹教授的畫面出現多位裸女，全都嚇一大跳。

事後許多家長對這起事件感到不滿，其中一名父親向媒體表示，自己的女兒在此之後心情非常沮喪，甚至一度想要退學，另一名家長則氣憤地說：「教授為人師表，我很驚訝他竟把這些東西秀給學生看，他辜負了他們！」。針對此事校方回應，在收到投訴之後，便迅速採取行動進行調查，目前已經將該名教授解雇。

事實上，自從視訊教學、視訊會議普及以後，就發生過不少類似事件，去年非洲迦納一名女大生在家中進行視訊課程，原本她還很認真低頭做筆記，未料課上到一半，女大生的男友突然從後方環抱她，接著便在全班面前上演「活春宮」，過程中有許多同學試圖以舉手功能提醒她，但女大生和男友十分忘我，完全沒有注意到鏡頭早已打開。