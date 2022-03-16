動物遇到比自己大隻的對手時，幾乎是選擇遠離對方，但聰明的虎鯨卻是用計圍殺。科學家2019年目擊虎鯨群攻擊成年「藍鯨」，感到非常震驚，因為學界一致認為，地球上體型最大動物「藍鯨」僅在幼年期才會遭虎鯨獵殺，對此進行研究後，發現虎鯨竟有群體獵殺成年藍鯨的行為，此為史上首見。

50頭虎鯨陸續分食藍鯨，經過6個小時後，藍鯨幾乎被吃光。(影片來源/YouTube/Cetrec WA)

根據《Insider》報導，海洋生物學家研究團在2019年乘船出海，至澳洲西海岸觀察虎鯨的群體行為，其中一名生物學家托特戴爾（John Totterdell）憶述，當天他們看到海上出現一群虎鯨，圍繞著一隻體型更大的生物不斷攻擊。

托特戴爾下秒才意識到，受害者是一條22公尺長的成年藍鯨，當時海面上全是血，而體型僅藍鯨3分之1的虎鯨，完全不怕對方，儘管藍鯨試圖反擊，但由於牠傷勢過重，因此毫無作用，藍鯨身上的背鰭幾乎都已被咬掉，而且鯨脂及皮膚等部位全被挖出。

虎鯨們仍不斷發動攻擊，在研究團隊到達現場後1小時內，總共吸引多達50頭虎鯨來分享這個戰利品。團隊對此進行研究，並發表於學術期刊《海洋哺乳動物科學》，發現虎鯨獵殺時有縝密的策略，牠們體型雖小於藍鯨，但圍殺時表現出高度的戰場默契，且會瞄準獵物的重點部位攻擊，減緩對方速度，並干擾其逃跑的行徑路線。

托特戴爾表示，過去生物學家都在爭論，虎鯨是否能殺死成年藍鯨，多數人都認為「不可能」，但此次研究提供突破性的證據，顯示藍鯨就算是地球上最大生物，仍會遭比牠小的虎鯨獵殺，此外，過去認為主導獵殺的多為體型較大的雄性虎鯨，但此次卻發現，殺戮主要由雌性虎鯨領導，推測為了餵食後代，使母虎鯨變得更有攻擊性。