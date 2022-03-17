日本動漫次文化影響全球，不少網友還會透過Cosplay扮演自己喜歡的角色。日本近日有一對父女檔化身「極道家庭」，兩人手握刀槍擺出兇惡的表情，還原度極高引發討論，其中女兒的長相亮眼，也意外成為焦點，不少網友直呼「岳父好」。

21歲谷口布實（おふみ）的父親是日本資深演員谷口高史，小時候受父親影響，因此她對演戲也非常感興趣，從15歲就開始接觸舞台劇與模特兒，目前是一名舞台劇演員兼美妝YouTuber，她也經常在社群平台分享自己的化妝技巧，TikTok更是擁有61萬粉絲追蹤。

谷口布實先前與父親一起拍攝「極道家庭照」，只見兩人原本穿著西裝與制服，下一秒竟變成黑道人士，手握刀槍凶神惡煞，換上和服還露出半甲刺青，還原度極高，父親甚至還把女兒扛在肩膀上，兩人宛如漫畫裡的角色，讓不少人看了非常佩服。

由於谷口布實的顏值非常高，也意外成為焦點，而且她本身僅156公分，但身材比例絕佳，使她拍出來的照片看似有170公分的氣勢。不少網友表示，「岳父，請把女兒交給我吧」、「女兒也太美的吧！看起來像漫畫人物」、「父女倆都太帥氣了」、「爸爸身上的刺青好驚人，還以為是真的」、「不愧是演員，演什麼就像什麼」。