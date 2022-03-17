大陸河南近日發生一起車禍，父子2人受困車內，警消接獲通報後，立刻派員前往現場救援，然而當消防員準備抬出受傷的兒子時，他卻要求消防員先救他的父親，只因為他已是癌症晚期，新聞曝光後讓許多網友都相當感動且不捨。

綜合陸媒報導，這起車禍發生在本月10日晚間11點左右，當時楊姓父親載著兒子小雨（化名），前往鄭州大學第一附屬醫院治療，開車途中因為擔心兒子的病情而心神不寧，意外撞到路邊圍欄。從現場救援影片可以看到，當消防員準備將困在車內的小雨抬出時，他平靜地說：「我是癌症晚期，而且已經轉移到骨頭了，請先救我爸」，消防員聽完後，連忙安慰他父親已經被救出。

所幸父子2人的傷勢並不嚴重，目前皆已轉到普通病房，狀況穩定。楊父透露，今年20歲的小雨在去年5月被診斷出橫紋肌肉瘤，這是一種源於肌肉細胞的罕見癌症，不久後小雨就從高中休學，定期到醫院接受治療。對於車禍施救過程，楊父沒有太多印象，只模糊記得自己先被救出、送到醫院，事後才聽說兒子告訴消防員「先救我爸」，讓他忍不住紅了眼眶。

小雨接受採訪時則表示，相對於救自己，救父親的價值可能更大，「就算我這次沒有事，出去以後肯定也會拖累家裡；而我父親被救出去之後，就算我有什麼事，家裡頂樑柱還在」、「有一些事我是看得比命還重要的。在他們眼裡我最重要，在我眼裡他們最重要」。

據了解，楊父在鄭州經營一間雜貨店，平時只有夫妻2人打理店鋪，生意普通，但小雨生病後已經花費幾十萬人民幣，導致家中經濟有些困難。新聞曝光後，許多人都覺得小雨很孝順，並十分不捨他的遭遇，楊父的雜貨店也因此受到關注，不少民眾特意到店裡消費，房東也決定減租，而該社區則為他們發動捐款，希望能減輕楊父一家的經濟負擔。