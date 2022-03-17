2006年，美國西雅圖一位84歲老婦人伊迪絲（Edith Macefield）的住處被建商看中，打算興建大型購物中心，即便周圍屋主都同意賣出，且建商從75萬美元開價到100萬美元，但她始終不為所動，最後建商只好繞過她的房子，在四周圍蓋上了商場，一片高樓中矗立著一間矮房，形成強烈對比，宛如電影《天外奇蹟》真實版。

根據《LADbible》報導，伊迪絲在1952年以3750美元買下了這間房產，並與母親同住，2006年時，房屋已漲到了13萬美元。房地產開發商嗅到商機，開出75萬美元收購該地區的其他房屋，建造全新的購物中心，但是當時高齡84歲的伊迪絲拒絕改變生活狀態，就算建商將金額提高到100萬美元（約新台幣3000萬），她也無動於衷，一時之間成了當地抗爭財團的傳奇釘子戶，轟動一時。

最後建商無奈之下只好繞過伊迪絲的房子，將購物中心蓋在周圍。不過誰也沒想到，伊迪絲竟與當時的建商經理巴瑞（Barry Martin）建立起了一段忘年之交，巴瑞基於禮貌，經常去拜訪伊迪絲，久而久之兩人逐漸熟稔。

當伊迪絲被診斷出罹患胰臟癌後，她告訴巴瑞不想被送去養護之家，想跟自己的母親一樣老死在這棟房子。巴瑞知道後，自願成了伊迪絲的照顧者，時常接送伊迪絲去醫院、美容院，還幫她料理三餐，不求回報的善心舉動，讓伊迪絲相當感動。2008年伊迪絲去世時，將房子留給了巴瑞。

不幸的是，巴瑞在金融海嘯時失去工作，只好忍痛賣掉這棟房子。巴瑞曾在《Strange Inheritance》節目中表示，伊迪絲臨終前對於出售房屋一事給予祝福，並叮嚀他「要堅持得到該得到的價格」。

巴瑞也澄清，伊迪絲當初並沒有反對購物中心興建，她只是不希望生活有所變動，「很多人都覺得她反對經濟發展，事實並非如此。」至於外界多半以為2009年發行上映的《天外奇蹟》是以此靈感作為發想，但其實《天外奇蹟》早在2004年就開始製作，而伊迪絲拒絕將房子賣給建商則是發生在2006年。