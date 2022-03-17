現代時常聽聞有人對感情不忠，但在古代社會風氣普遍保守的情況下，尤其女子必須遵守三從四德，想要偷情是一件非常不容易的事情，但還是有不少女子為了緩解心中的寂寞而冒險，有趣的是，古代女子偷情的對象，大多都是寺廟裡的和尚，究竟為何會有這種現象呢？

根據《鳳凰新聞》報導，古代有不少女性找和尚偷情的著名案例，像是南北朝時期，梁元帝蕭繹和正妻徐昭佩感情不睦，2人經常起爭執，婚姻不幸的徐昭佩在中年後數次發展婚外情，第一個對象就是荊州後堂瑤光寺的智遠道人。北齊武成帝高湛的妻子胡皇后自丈夫過世後，多次出宮拜詣佛寺，並與沙門曇獻通姦，後來更帶回2個小和尚，命他們假扮成尼姑跟在身邊，最後遭兒子高緯識破，憤而將曇獻和2名小和尚處死。

另外唐太宗的女兒高陽公主也在婚後與和尚辯機通姦，唐太宗得知後大怒，腰斬辯機，高陽公主十分怨恨，從此私生活糜爛，與僧人智勖、惠弘，道士李晃私通；而武則天的小女兒太平公主也和婆羅門僧人惠範有私交。

究竟為什麼古代女子都喜歡找和尚偷情？最主要的原因有3個，首先和尚是所有職業中最清閒的人，只要到寺廟裡就能隨時找他們溫存；再者，和尚每天靜坐禪房、修練身體，自然身強體壯、精力旺盛；最後，古代女子必須遵循封建社會對於婦女的道德規範，不能隨便拋頭露面、接觸異性，進寺上香是她們唯一能外出的機會，所以和尚也是她們最容易接觸到的異性，自然成為偷情對象的首選。