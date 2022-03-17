菲律賓一名男大生日前搭渡輪返家時，打電話向媽媽訴苦，提到自己全身只剩下100元披索（約新台幣54元），恐無法負擔返鄉旅途的所有費用，沒想到當他走出艙房回來時，發現床上突然有張1000元披索（約新台幣540元）及紙條，上頭寫道「pay it forward」，要他放心收下，並且將愛心傳遞下去，讓他感動不已。

綜合外媒報導，來自菲律賓南萊特省（SouthernLeyte）、現就讀大學二年級的馬克（Mark Napallacan），本月7日搭乘渡輪準備從外地返家時，突然發現身上只剩100元披索，恐怕無法負擔返鄉旅途的所有費用，當下著急地打電話給媽媽訴苦。

沒想到當他回到船艙時，發現床上多了1000元披索和一張紙條。紙條上一名署名皮亞（Pia）的女生寫道，「很抱歉，無意間聽到了你講電話的內容」、「讓愛傳出去」（pay it forward）。面對突如其來的幫助，馬克原本想將錢退還，但一想到對方希望他將心意傳遞下去，他決定從善如流，但仍想親口道謝。

後來馬克在下船時留意到，原來皮亞的床位就在他不遠處，隨即上前向對方致謝，這才知道，原來皮亞過去曾是颱風的受災戶，受到許多陌生人的幫助，她決心未來若有能力，也要將這份善意傳遞下去。

馬克順利返家後便將這段經歷分享在網路上，不少網友全被皮亞的善良所感動，大讚皮亞情操高尚；皮亞也特別到他的貼文底下留言表示，很高興幫到忙，還提醒馬克，幫助人其實不用付出太多，從身邊的小事做起即可，「無論如何我都會支持你！」