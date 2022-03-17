美國德州一名22歲女學生非常喜歡動物，去年擔任狗保母時竟遭惡犬攻擊，全身被狗狠咬超過800下，導致她臉部皮膚幾乎被扯掉，失血過多陷入昏迷長達一周，近日她也現身接受採訪，回憶的說「當時我只覺得自己死定了」，未來她將需接受多次整形修復手術。

杜蘭德被狗咬到毀容，近日現身接受採訪，將自身遭遇分享給更多觀眾。(影片來源/YouTube/CBSDFW)

綜合外媒報導，22歲杜蘭德（Jacqueline Durand）去年12月擔任狗保母，幫飼主賈斯汀（Justin Bishop）和其妻子艾希莉（Ashley）照顧德國牧羊犬和美國比特鬥牛犬，而在接下這份工作前，她曾到飼主家查看，確認兩隻狗的情況，牠們表現正常並未出現攻擊性強的反應，而且飼主也再三確認，會先將狗安置於籠子裡。

豈料杜蘭德抵達飼主家後，飼主當時已外出，但家中的兩隻狗並未被關進籠子內，導致她進屋後就成為目標，2隻惡犬似乎把她當成小偷，不斷在杜蘭德身上啃咬超過800下，導致她的皮膚、鼻子及嘴唇都被扯下，杜蘭德憶述「當時我感覺到臉上的皮膚垂下來，我以為我要死了」，由於惡犬攻擊猛烈，她也無法求援，所幸當狗撲過去時，杜蘭德來不及關門，因此觸動警報。

但當警消人員到場後，因為狗攻擊性極強，導致他們花了37分鐘才控制住惡犬，現場血跡斑斑，杜蘭德全身都被咬傷，失血量約30%，緊急送醫後撿回一命，但卻導致她毀容，目前利用臀部對臉進行皮膚移植，未來將進行多次面部修復手術，近日她接受採訪表示，已做好讓全世界看見自己的臉，希望透過自身案例提醒大眾。

杜蘭德雖然被狗咬傷，但她仍非常熱愛動物，希望康復後能從事照顧動物的相關工作，或成為專業的狗狗訓練員，目前家屬也對飼主提出訴訟，認為他們並未善盡控制和訓練犬隻的責任，甚至未提供狗保母安全的環境，對此求償100萬美元（約新台幣2844萬元），而攻擊人的兩隻惡犬在事發後已被安樂死。