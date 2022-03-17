建築工人的工作繁重，經常得忍受風吹日曬雨淋，不少建地周圍也能看見「工地福利社」，供應建築工人冷飲、吃食。日前就有一名騎士透露，騎車行經一處工地福利社時，便進去買了冷飲解渴，不過最讓他錯愕的是，不知為何莫名頭暈，貼文一出隨即釣出內行人曝光背後暗黑真相。

原PO日前在《爆廢公社》PO出一張工地福利社的照片，並PO文透露，「剛剛騎車口渴，剛好看到福利社，想說買個涼的解渴一下…」沒想到喝完後卻覺得不太對勁，好奇問道「為什麼裡面的飲料包裝都沒看過，然後喝完頭都暈暈的呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「不要問，你會怕」、「該不會喝到阿比套咖啡吧？不要騎車了，小心被警察攔下」、「勞工界的飲料不適合一般人，請斟酌飲用」、「那就是所謂的工地特調」。

也有不少熟知內幕的內行人解釋，工地福利社所販售的飲料包裝，其實和真正的內容物並不相符，大多額外添加了酒精飲料或藥酒，「我待過建設公司裡面的福利社，確實除了酒同款包裝，其他飲料說真的都不同款包裝」、「外包裝用紙包起來的，通常是金牌」、「不要小看福利社，一個月十多萬利潤，通常都是該區角頭處理的，外來人隨便插旗會出事」。

不過也有人認為偷換包裝的做法相當不可取，稍有不慎恐會造成工安意外，「這樣真的不好，出工安意外的時候連保險都不會賠」、「工地規定不能飲酒，就是為了安全著想，真的不要心存僥倖」。

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