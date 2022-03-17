不只現代人有禿頭問題，古代其實也有脫髮困擾。在許多古代醫書裡，就有提到不少解決禿頭的藥方，而且治療方法都很特殊，此外，不少文人也寫過有關掉髮的文章，例如唐代文學家白居易等，就連皇帝也遇到禿頭危機，古人究竟如何解決禿頭問題呢？

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲在社群平台表示，古代其實就有落髮、禿頭問題，古代醫書裡有非常多記載，《黃帝內經》就出現「毛拔」、「髮脫」、「髮墜」等病名，在隋代巢元方的《諸病源候論》還寫到，「人有風邪，有於頭，在偏虛處，則髮失落、肌肉枯死，或如錢大，或如指大，髮不生，亦不癢，故謂之鬼舐頭。」其中的「鬼舐頭」也就是現在所謂的「斑禿」，俗稱鬼剃頭。

而身體若出現缺陷，就容易遭人鄙視，因此當時的人不斷尋找治療禿頭的方法，《名醫別錄》記載許多有關治療掉髮的藥方，例如松葉、柏白皮、辛夷、胡麻、雁肪等，唐朝醫學家孫思邈著《備急千金要方》也提出不少治脫髮的方法，例如「貓兒屎燒灰，臘豬脂和，敷之」，也就是將貓屎燒成灰，與臘月時殺豬所剩的豬油混合，塗抹在落髮處，或是「赤磚末，和蒜搗，敷之」，指將紅磚頭磨成粉末和蒜搗在一起。

古代不少文人也有禿頭困擾，例如白居易曾寫《嗟發落》，「朝亦嗟發落，暮亦嗟發落。落盡誠可嗟，盡來亦不惡。既不勞洗沐，又不煩梳掠。最宜濕暑天，頭輕無髻縛。」指他從早到晚都在感慨頭髮變少，之後乾脆讚嘆掉髮省去不少麻煩，還有宋代詩人陸游《游大智寺》寫「髮紛滿梳，衰顏不堪照。 百年忽已半，去日如過燒」，指他一梳頭，梳子上全是頭髮。

不僅如此，古代皇帝也有禿頭的困擾，在《晉書·輿服志》記載，「幘者，古賤人不冠者之服也。漢元帝額有壯發，始引幘服之。王莽頂禿，又加其屋也。」由於當時古人會戴包裹頭髮的布巾「幘」，王莽因為禿頭，特地在幘外側加上一層，此冠飾被稱作「屋」，讓人看不出他有禿頭問題，另外，《歲時廣記》記載，「觀津人也，少小頭禿，不為家人所齒，時遇七夕夜，皆看織女，獨不許后出。忽有神光照室，為后之瑞」，提到西漢的竇太后年輕時頭髮較少，家人甚至不敢讓她出門。