美國有民眾發現某間房子的屋頂上竟出現一條大狗，以為牠受困於屋頂，一不小心都可能失足摔落，因此趕緊報警求助，進一步了解才得知，這一條狗非常喜歡曬太陽，牠時常跑到屋頂上做日光浴，此事曝光後引發討論。

根據《People》報導，賓夕法尼亞州有路人經過黑澤爾頓市某間房屋時，發現屋頂上竟出現一條狗，站在上面一動也不動，路人起初誤以為牠是流浪狗，誤闖住戶的屋頂受困，擔心牠不小心失足恐喪命，趕緊通報警消人員，而消防員到場後，發現三樓陽台門是開著的，推測狗狗應該是從此處爬上屋頂。

有趣的是，狗狗似乎非常習慣待在屋頂，絲毫未露出緊張的情緒，消防員進一步詢問附近鄰居，得知這一條狗非常喜歡曬太陽，經常會跑到屋頂上做日光浴，消防員之後先嘗試聯繫飼主，但對方並未接聽，隨後看到狗自行走回屋內，他們才放心。

消防員將此事分享至臉書粉專「Hazleton Fire Department」，不少網友表示，「我的天啊！乍看之下我還以為牠是一頭牛」、「我以前也看過牠，當時我與朋友行經這棟房子時，看到牠從屋頂上慢慢走回家」，雖然這一條狗非常習慣在屋頂上閒晃，但不少人仍認為不妥，就怕發生意外，也希望飼主多加留意，以免憾事發生。