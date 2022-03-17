不少人在重新裝潢房子時，會發現過去屋主所留下來的物品。外國一對夫妻在拍賣會上買下一棟房子，進行裝修的時候，意外在閣樓發現許多詭異的物品，其中一個小木盒甚至寫著「不要打開」，讓他們頓時感到毛骨悚然。

國外一對夫妻日前購買一棟新房子，在裝修的期間他們一直聽到從閣樓傳來「砰砰聲」，起初2人以為只是小鳥，於是到閣樓查看，發現裡面有一件舊披風和積滿灰塵的箱子，披風後面是被燒毀的維多利亞時期照片，箱子裡則裝滿某種儀式使用的道具。

儘管這些物品讓夫妻2人有些害怕，但他們仍持續進行裝修，但來自閣樓的詭異聲音也並未停止。之後他們在閣樓的後牆找到一個被鎖住的小木盒，木盒側邊刻有一個5角星，盒蓋上則寫著英國威爾斯語「peidiwch ar ryddhau」，大致可以翻譯為「不要打開」，讓2人頓時感到頭皮發麻。

為了找出其他類似的物品，他們開始打掃、整理閣樓，大約一個禮拜後，便發現角落有一面鏡子，而且晃動時會不停發出「嘎嘎聲」，在好奇心驅使之下，男子用鐵鎚將鏡子敲碎，裡面竟藏有一把鑰匙，經過比對確認它就是小木盒的鑰匙。

起初男子還很猶豫是否要打開木盒，但內心實在太過好奇，還是忍不住「開箱」，發現裡面放有許多詭異的物品，包含一條吊墜項鍊、一塊燒焦的通靈板、一束頭髮和另一把鑰匙，似乎在暗示還有第2個盒子。

之後2人繼續打掃閣樓，最終在地板下發現另一個盒子，只不過它的表面和鑰匙孔內都被蠟覆蓋，男子費了一番力氣才終於將它打開，盒子裡裝著一個寫有文字的鐵板，盒蓋內側則寫著「不要讓她說話」，旁邊還有一個5角星的圖案。

這對夫妻將全程拍成影片放上TikTok，吸引大批網友關注，大家看完後都覺得相當害怕，紛紛留言：「這不是恐怖電影才會出現的情節嗎？」、「希望看到影片的我不會一起被詛咒」、「這也太可怕了吧！我連我家的地下室都不敢進去」、「你是不是沒有看過恐怖片…」、「為什麼你們還要碰這些東西，這會為你們帶來壞運！」。