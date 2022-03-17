天氣逐漸轉暖，要小心家中食物變質腐敗！日前就有民眾透露，在沒吃完的鴨肉上看見長條形狀的白色不明物體，乍看之下像是「泰國長米」，讓她不禁好奇這是否為菜籽。貼文一出隨即掀起網友熱議，更有眼尖內行人一看頭皮發麻，要原PO趕快將鴨肉丟了。

原PO近日在臉書社團《爆系知識家》PO出鴨肉的照片，畫面中可見，鴨肉上黏著不少像是米粒狀的白色不明長條物，讓她十分納悶，不禁好奇問道，「請問這上面是什麼東西？某種菜籽嗎？還是什麼東西的蛋？還是其他什麼東西？」

眼尖的內行人指出，鴨肉上黏著的長條物其實是蒼蠅卵。（圖／翻攝自臉書《爆系知識家》）

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言解答，「蒼蠅的蛋，等等就孵化…速度超快」、「蒼蠅媽媽：喜獲麟兒」、「蒼蠅蛋，過4天會變蛆，蛆過2天會長很大，再過3天會變蒼蠅」、「放著不要動，過些時候牠們就會動了」、「丟掉別吃了」。

行政院環境保護署網站指出，雌蠅一生中約產500個卵，卵為乳白色，長橢圓形，不到一天就孵化。尤其最近天氣炎熱，西半部地區高溫可達攝氏29到33度，蒼蠅的出現頻率也隨之增加，民眾務必要注意食物的保存，以免被蒼蠅產卵汙染，甚至因為誤食，導致腸胃不適。