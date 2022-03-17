古代封建社會，女子地位低下，一夫多妻更是常態，然而除了正妻、妾室之外，男主人身邊還有「通房丫鬟」專門在夫妻過夜時於床邊侍寢，其地位比妾還不如。而男主人為了滿足生理慾望，臥室甚至還有一項特殊設計，讓人看了大開眼界。

根據《搜狐網》報導，古代出身富貴人家的女子出嫁時，都會從娘家帶著丫鬟前往夫家貼身伺候，又叫陪嫁丫頭，除了照顧女主人的日常起居，最典型的義務就是「陪睡」，當女主人身體不適時，必須代替女主人滿足男主人的生理需求，所以她的臥室是與主人聯通，方便男主人隨傳隨到。

正因為如此，通房丫鬟也最容易窺見主人的閨房之樂，又有「近水樓台先得月」的優勢。在經典名著《紅樓夢》中就曾提到，王熙鳳的丫頭萍兒平時要照顧主人的飲食起居之外，在王熙鳳身體不適的時候，就由她來代替王熙鳳和賈璉同房。

儘管通房丫鬟在性事上和妾室差不多，位置卻遠不如妾，但地位還是高於普通的丫鬟。如果通房丫鬟有幸被男主人看上，成為妾室，還因此生下男胎，就能麻雀變鳳凰，有機會改善娘家的生活；否則若是不小心得罪了男主人，輕則打罵，嚴重的話甚至會被出手轉賣輕賤，下場更是淒涼。