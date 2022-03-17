巴西一名農民日前準備開車時，發現汽車的油箱附近空隙竟鑽進一條巨蟒，遲遲不肯離開，他無奈只能報警求助，警方到場後，由於蟒蛇卡的非常緊，因此他們只能將後座座椅拆下，才成功將蟒蛇拉出來，而過程曝光後，也讓不少人驚呼。

蟒蛇體型並不小，長約1.8公尺、重3.5公斤，和成年男性的手臂差不多粗。(影片來源/YouTube/Zenger)

根據《新聞週刊》報導，巴西普拉納蒂納市（Planaltina）一名農民日前準備用車時，發現愛犬一直對車狂吠，讓他驚覺不對勁，隨後發現燃油泵和油箱蓋之間的空隙，竟出現一條長約5.9英尺（約1.8公尺）的棕色蟒蛇，牠的頭部朝外，身體剩餘部位則卡在空隙裡，嚇得他趕緊報警。

憲兵環境隊 (BPMA) 前來協助，但卻遲遲無法順利取出蟒蛇，最終只好拆下後座座椅，從椅子下的洞口將蛇拉出，當時牠還不斷頑強抵抗，經過眾人的努力後，才順利將蟒蛇拉出來，牠重約7.7磅（3.5公斤），而現場影片曝光後，也引發網友討論，發現這一條蟒蛇非常粗，跟成年男性的手臂差不多。

蟒蛇隨後被送往偏遠山區野放，憲兵環境隊中士阿馬多（Edson Amado）表示，這一條蟒蛇平時應該是以農場裡的雞為食，當時可能被汽車發動時的熱度吸引，因此鑽進燃油泵和油箱蓋間的空隙，對此他們也呼籲民眾，若看到野生動物時，請立即與他們聯絡，動物如果受傷，他們也會將其安置於巴西環境與可再生資源研究所進行治療。