大陸風靡廣場舞，熱潮始終未退，當地民眾經常打趣笑說「凡有大媽處，皆跳廣場舞」，不過日前網路上卻瘋傳大媽將廣場舞跳到了喪禮上，畫面曝光隨即招來網友惡評，質疑為什麼有人過世「還這麼歡樂」；對此，大媽的兒子出面解釋，這是媽媽的一片孝心。

綜合陸媒報導，江蘇省淮安市一戶人家12日舉行喪禮，現場還出現了一輛流動舞台車，螢幕上除了顯示往生者的遺像和悼念詞之外，舞台上還有數名身穿藍衣、手臂上綁著白紗巾的女舞者，隨著輕快的音樂大跳廣場舞，隊伍中甚至還有一名披麻帶孝的中年大媽，跟著舞動身體。

影片曝光曝隨即在網路上瘋傳，不少人質疑此舉對往生者是大不敬，紛紛留言痛批，「這麼悲傷的場合竟然還跳得下去」、「身穿重孝也能在上面跳舞，真絕」、「人都去世了還這麼歡樂，實在太不合時宜了」。

對此，往生者的外孫許男表示，在他們當地農村的習俗，如果70歲以後去世是喜喪，「我外公76（歲）吧，要歡樂！」而且依照習俗，女兒必須帶著歌舞團回去。許男接著說，他的媽媽今年55歲，在外公過世的前一周去探望時，外公還說等身體好了要去看媽媽跳舞，「結果人走了，沒有達到這個願望，我媽就決定說，在這個葬禮上再跳一段」，算是圓了外公的遺願。