英國有一條惡名昭彰的鬧鬼街，居民搬進來之前還得簽切結書。英格蘭大曼徹斯特博爾頓一處郊區在1990年代，多次出現詭異事件，有的家庭聲稱，屋裡經常發生怪事，當時嚇壞整條街的居民，最終委員會還介入處理，多年後一名搬進此地的住戶，還被要求簽下一份切結書，承諾不會使用通靈板等巫術。

根據《曼徹斯特晚報》報導，博爾頓威斯特霍頓（Westhoughton）的溫蓋茨格羅夫 （Wingate Grove）在1993年時，曾出現超自然現象，有住戶表示，還在學步的孩子會在房間自言自語，似乎是在與人交談，不僅如此，屋中牆壁還會流出油質異物，請維修員檢查也無法找出原因，認為可能是惡靈在搞鬼，因此聯繫教堂請驅魔師協助，靈異事件才未再發生。

豈料到了1999年，街上又出現靈異事件，當年12歲的蘿拉（Laura）搬進鬼屋附近的房子，當她一進到屋內後，就感到全身不對勁，將此事告知家人後，媽媽則說，她感受到的應該是爺爺的靈魂，但蘿拉表示，「我很確定不是，我只知道那間房子裡有東西，我像是走到某個人的私人空間，當時我很不想進去」。

現年34歲的蘿拉提到，小時候她哥哥的朋友來家作客，晚上就借睡在客廳，當時他們爬起床，想惡作劇對方，豈料哥哥突然大叫，只見他立在一個掉落於樓梯的相框上，而且腳還被割傷，「相框上一秒還掛在牆上，就算掉下來也不可能立著，而且我哥還站在上面，照理來說相框應該會往前滑，感覺是有股力量將相框固定在原地」。

不僅如此，待他們稍大後，一晚哥哥女友借宿時，蘿拉晚上睡到一半，發現對方竟站在床邊盯著她看，蘿拉當時睡意正濃，因此並未理會對方，隔天哥哥的女友竟說，昨晚蘿拉站在她床邊，讓兩人聽了不禁毛骨悚然，除此之外，之後陸續發生其他事件，例如數10隻死烏鴉散落在花園、街道上飄出硫磺惡臭，鄰居家的牆面也出現「油狀」物質。

蘿拉提到，因為街上經常發生怪事，有些維修員得知後，根本不敢接這裡的生意，16歲時她才搬離住所，但靈異事件在她心中留下陰影，但之後也未再發生詭異事件。現居於蘿拉兒時住所的瓦頓（Caron Walton）對此不以為意，她在2006年買下這棟房子，當時還被要求簽下切結書，承諾不會使用通靈板或黑魔法，而且還被告知，如果有年幼的孩子，就無法搬進這棟房子，不過她住了這麼多年從未遇到靈異事件。