隨著行動裝置普及，不少人會使用網路交友軟體去結識新的交往對象，不過也可能因為彼此生活圈不同被瞞騙。就有一名女網友透露，和男友交往2個月卻不知道對方前科累累，直到姊姊起底對方資訊，才知道驚人黑暗史，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在抖音（TikTok）帳號「@jsthurst」PO出一段影片，內容提到她和男子約會了2個月，卻不是很了解對方，姊姊好奇之下便在社交媒體和搜尋引擎查探對方底細，沒想到卻意外揭露對方不為人知的暗黑過去。

原PO展示姊姊傳來的訊息截圖，並告訴原PO「嘿！我要嚇死妳了…他最近一次被捕是因為勒死一個人，然後他實際上是25歲。」原PO這才知道男友不僅撒謊，就連年紀也隱瞞，憤而傳訊息質問對方，男友則回應可以給她看身分證，但沒有實際作為，似乎繼續為了圓謊而隱瞞。

原PO指出，男友聲稱是北卡羅來納州官方不知道他的真實資訊跟交友狀況，也提到在紐約曾經有過不好的事，如今自己盡力想擺脫這一切。男友話鋒一轉還指責原PO在一無所知的情況下被姊姊誤導，甚至情緒勒索原PO「這是個複雜的情況，我不指望妳可以理解」。

不少網友看了這些對話後震驚直呼「妳姊姊救了妳一命」、「男友勒死了人，妳第一個關心的卻是他的年齡？」、「妳為什麼要告訴他是誰跟妳說這個消息的，現在反而害姊姊處於危險之中」。