結婚後就應對伴侶與家庭負責，因此自古以來，婚外情都令人不齒，而在遵從禮法的古代，對通姦更是嚴厲。無論在哪一個朝代，通姦罪都非常恐怖，有些是處以死刑或宮刑，有的偷情期間若被當場抓包，丈夫甚至有權將情夫殺害，還不用負法律責任。

綜合陸媒報導，早在《尚書》就寫到「男女不以義交者，其刑宮。」，當時男女若通姦，將會被處以宮刑，在《周禮·司刑》記載「宮罪五百。注：宮者，丈夫則割其勢，女子閉於宮中。」，此外《尚書·呂刑·宮辟疑赦》也寫到，「官，淫刑也。男子割勢；女子幽閉。」指商周時代男女若通姦，將會被處以去除生殖器的刑罰，但女性宮刑的具體方式目前並未有一致說法。

而秦朝以法治國，法律更加嚴厲，《史記·始皇本紀》記載，「有子而嫁，倍死不貞。防隔內外，禁止淫佚，男女絜誠。夫為寄豭，殺之無罪」，指當男方發現女方有婚外情，可以不用上報，格殺勿論，而漢朝延續秦朝法律，西漢頒布的律令《二年律令》規定，「諸與人妻和姦，及其所與皆完為城旦舂。其吏也，以強姦論之」、「同產相與奸，若娶以為妻，及所娶者皆棄市。其強與奸，除所強。」由於漢朝重視禮法，通姦也就是死刑。

不過到了隋唐，當時風氣開放，對於通姦罪相對較寬鬆，在《唐律疏議》規定，「諸姦者，徒一年半，有夫者，徒兩年。強者各加一等。折傷者，各加折傷罪一等」，可知當時刑罰主要採坐牢的方式，有夫之婦通姦罪處罰是單身者的2倍，另外，在家偷情若被丈夫抓包，對方可以動用私刑，當場殺死情夫，而且不用負法律責任，雖然律法沒有明文規定可用私刑，但允許親人捉姦也是一種默許。

宋朝延續唐朝的通姦罪律法，但由於當時長年與外族征戰，民風普遍強悍，同樣也經常出現動用私刑的情況，南方甚至流行浸豬籠，而元朝則是廢除前朝的「奸從夫捕」，只要通姦就是犯罪，甚至還需「脫衣受刑」仗罰，達到羞辱通姦者的作用，在《元史‧刑法志》記載，「諸和姦者，杖七十七；有夫者，八十七。誘姦婦逃者，加一等，男女罪同，婦人去衣受刑。」不過該刑罰並非僅用於通姦，而明朝受理學影響，非常重視女性貞節，也延用前朝的懲罰，通姦若當場被抓包，丈夫可當場殺情夫，不必擔心遭法律制裁。

在《大明律例》規定，「凡妻妾與人奸通，而於奸所親獲奸夫奸婦，登時殺死者，勿論」、「無夫姦杖八十，有關姦杖九十」，指有夫之婦需被打90大板，而未婚者則需打80大板，除此之外，還規定「其婦人犯罪，應決杖者，奸罪去衣受刑，餘罪單衣決罰。」到了清朝同樣延用前朝處罰，另外《大清律例》還規定，「姦夫當時脫逃後被拏獲到官，審明姦情是實，姦夫供認不諱者，將姦夫擬絞監候，本夫杖八十」，表示通姦罪必須要當場抓獲，否則就不能被定罪。