女人愛美天經地義，就連清朝最有權勢的慈禧太后也不例外，而她的養顏術除了珍珠粉之外，母乳更是不可或缺的保健秘方，一天不喝就會渾身難受，且奶水都要經過層層篩選。

根據陸網報導，慈禧為了追求容顏不老，天天喝母乳，但是母乳來源嚴苛，《宛署雜記》中提到「東安門外，稍北，有禮儀房，是清宮專選奶口（奶媽）以候內廷宣召之所，即奶子府」。奶媽主要來自於北京城周邊鄉村內，年齡在15歲以上、20 歲以下，不只要身體健康，還要生過3胎且子女建在的良家婦女，因為古代新生兒夭折率高，如果3胎都能健康長大，就可以證明母體沒有問題。

為了確保母乳濃醇香，宮廷每天會給奶媽8合米、4兩肉，要求她們按照御醫列出的清單飲食，並嚴禁食用鹽和醬油，以免奶水變味。除此之外，奶媽在餵奶前3天要淨身，身上不能有異味、也不能塗抹胭脂香水，如此一來才能散發自然的乳香味。到了獻乳當天，奶媽要穿上特製的緊身上衣，並且跪在慈禧床邊方便慈禧吸吮奶水。

清朝史書《御香縹緲錄》也曾記載，慈禧喝母乳的習慣，並不是人老珠黃後才開始，早在她26歲時，每天就會喝上一大杯，一直喝到70多歲去世，時間長達近半個世紀。除此之外，也傳出她用母乳洗臉、泡澡的奇聞。

然而，這些奶媽即便犧牲了自己孩子喝母乳的機會，將產出的乳汁全數奉獻給了慈禧，但下場卻是十分悽慘。據悉慈禧為了不讓自己喝母乳的習慣被人發現，只要這些奶媽無法再提供母乳，就會將其殘忍殺害。