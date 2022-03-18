不少商家為了吸引買氣，使出渾身解數博眼球。泰國武里南府一個販售涼拌青木瓜的攤販，儘管在小村莊裡做生意，但每天營業額超過1萬泰銖，看到正妹老闆娘才知道原因，她身穿網狀連身裙，超巨上圍呼之欲出，吸引不少顧客朝聖。

泰國正妹穿網狀衣賣青木瓜，宣傳照曝光後，引發網友討論。(影片來源/YouTube/Thairath Online)

根據泰媒《Sanook》報導，武里南府一名28歲正妹「Pookie」近日擺攤販售涼拌青木瓜，為了增加買氣，她便與朋友拍攝清涼宣傳照，只見她身材非常豐滿，穿上網狀的連身裙，衣服幾乎快要被撐爆，甚至還換上極小件的比基尼，渾圓胸型一覽無遺。

而宣傳照分享至臉書後，吸引不少網友慕名而來，一天能賺進8千至1萬泰銖（約新台幣6800元至8500元），不過平時Pookie並未穿比基尼做生意，而是穿普通的T恤上班，她提到，性感照曝光後曾經受到批評聲浪，另外也擔心穿著火辣做生意，恐會引發當地民眾不滿或受警察關注，因此她不會露深溝工作。

Pookie也表示，由於宣傳照在網路上瘋傳，她曾在一天內接到300通預約電話，除此之外，還有一名顧客特地從靠近寮國邊境的省份，開了7個多小時的車程，就為了吃她做的青木瓜沙拉，雖然照片上傳時受到不少批評，但她很開心現在能為家人與自己多賺一點錢，更建議其他業者要勇敢去做對的事。