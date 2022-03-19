大陸江蘇一段「男大生與黑天鵝生死搏鬥」的影片在網路上瘋傳，畫面中可見，黑天鵝將男大生一把按在水裡暴打，一人一鵝展開激烈肉搏戰，導致男大生上岸後渾身是傷，畫面相當驚悚，意外掀起網友熱議。

綜合陸媒報導，江蘇一名就讀南京師範的男大生，16日在仙林賓館周邊的水池游泳，沒想到剛好碰到兩隻在水面上休憩的黑天鵝，緊接著便被團團包圍。畫面中可見，其中一隻黑天鵝瞬間被惹毛，不斷拍打著翅膀，向男大生展開攻擊，並且連續啄了他的頭部好幾下，面對黑天鵝一波波的凌厲攻勢，男大生也展開反擊，頓時間湖面水花四濺，足見戰況之慘烈。另一隻天鵝則在旁悠閒看戲。

事後男大生顯然被揍得不輕，上岸後發現後背全是血痕，就像被利刃劃過一樣。對此，仙林賓館人員指出，指示牌明確禁止民眾跳池游泳，男大生已然違規。也有眼尖的網友發現，這對黑天鵝是一公一母，男大生此舉無疑是打擾小情侶「談情說愛」，才會遭殃。

影片曝光後網友全笑翻，紛紛留言直呼「三角戀互撕現場」、「人家兩口子在那裡約會，你去攪局，沒有打死你都是真愛了」、「看這傷勢，根本是被黑天鵝壓著打」、「不是搏鬥，是被黑天鵝按在水裡毆打」、「海陸空制霸都敢惹」、「敢跟鵝大爺對槓，我敬你是條漢子」。