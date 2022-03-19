大自然是殘酷的，野生動物為了生存，必須捕食其他動物。東非國家尚比亞一名攝影師，去年至南盧安瓜國家公園進行拍攝工作，看到一隻花豹獵到母猴，正準備將屍體帶回豹群的地盤享用，而母猴的幼崽發現後，並未意識到母親過世，因此抓著屍體不放，最終一起被叼走，讓人看了非常不捨。

根據《太陽報》報導，野生動物攝影師穆拉（Shafeeq Mulla）去年10月至南盧安瓜國家公園（South Luangwa National Park）進行拍攝工作，目睹一隻名為奧林巴（Olimba）的雌性花豹，成功獵到一隻黑長尾猴（vervet monkey），母猴被咬住頭部一動也不動，似乎早已斷氣。

而母猴被花豹獵捕時，小猴子似乎也在旁邊，看到母親被叼走後，牠連忙跟上去，甚至抓著媽媽的屍體不放，由於牠年紀還小，不知道花豹是掠食者，也並未意識到母猴已死去，因此一起被花豹帶走，抵達豹群地盤後，小猴子最終也被花豹的幼崽吃下肚。雖然這一張照片去年就被分享至社群媒體，但近日又引發關注。

穆拉表示，「大自然其實並不總是美麗的，這張照片向我們展示出殘酷一面，一個生命的死去，造就其他生命的延續」。在野生動物保護區擔任導遊的60歲文特爾（Hendri Venter）看到照片後也不禁感嘆，「我看過無數動物獵殺過程，但到目前為止，這是我看過最悲傷的，大自然雖然美妙，但同時也很可怕、殘暴，每天都在上演生與死，這就是現實」。