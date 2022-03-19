每隻狗的個性雖不同，但牠們長相類似，有時就連主人也認不出來。台灣一名網友表示，日前帶愛犬出門，期間被一隻陌生黑狗尾隨，由於擔心牠會與愛犬起衝突，因此不斷驅趕對方，豈料黑狗卻遲遲不肯離開，讓他看了非常傻眼，回到家後才發現牠竟是自家毛孩。

原po調閱監視器後，發現黑狗很早就在尾隨他們，但他卻遲遲未察覺。(影片來源/YouTube/雨辰林)

一名網友在ptt表示，近日牠帶邊境牧羊犬去附近診所拿藥，豈料回程就發現，一隻黑土狗不斷尾隨他們，由於擔心牠與愛犬發生衝突，因此原po先是瞪牠並發出警告，示意對方不准靠近，但黑狗仍不斷跟在身後，原po只好喊「去！去！」，但牠仍沒有要走的意思，甚至還與他們四目相交，之後不知道看到什麼，才自行離開。

原po回到家後，他的爸爸喊著「剛我放黑皮（混種土狗）去尿尿，結果牠一出籠子就狂奔衝不見了，我追上去沒看到了」，才驚覺剛剛尾隨他的黑狗就是自家愛犬，讓他不禁笑著說「從小養你，養兩年了，你這生疏的距離感是怎麼回事？然後我家邊境牧羊犬是牠兩年的玩伴耶！人家跟在後面，你完全沒反應？」。

原po隨後趕緊出門找狗，順利將黑皮帶回家，也進一步解釋，他與爸媽住的很近，黑狗平時都是在父母家，由於自家附近有不少這種黑土狗，再加上當時是晚上，所以他一時才會沒發現，而且平時爸爸放狗出去大小便時，幾乎都是在自家田地附近，他們也都會跟在旁邊，並不會讓牠隨便亂跑，這次因為黑狗衝太快，才會意外讓牠跑到街上。

原po隨後調閱自家裝設的監視器後，發現黑皮從頭到尾都跟在他們身後，行經防火巷時，雙方距離差不到1公尺，「你這狗......有刺客的天賦啊！隱匿技能有點強」。不少網友笑翻表示，「主人相見不相識，笑問狗從何處來」、「笑死，沒認出自己的狗是怎樣」、「求小黑心理陰影面積」、「黑狗肯定在想，這種主人換了啦」、「小黑一定認為主人偏心，帶邊邊散步都不揪」。