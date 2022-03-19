英國一對夫妻20多年前相中一尊大理石雕像，認為它看起來很有歷史價值，因此花5千英鎊買下，之後便放在花園當裝飾，豈料近日他們將雕像拿出來鑑定，才知這是義大利新古典主義雕塑家的遺作，價值高達800萬英鎊（約新台幣3億元）。

L'œuvre perdue de Canova, "Maddalena Giacente", pourrait être vendue jusqu'à 10 millions de dollars aux enchères : https://t.co/iTBJfCYq83 via @CNNStyle pic.twitter.com/huvvdB0XFG — CNN France (@CNNFrancePR) March 18, 2022

綜合外媒報導，英國一對夫妻20年在一場拍賣會上，花5200英鎊（約新台幣19萬元）買下一尊大理石雕像，起初只覺得石像老舊，看起來有歷史價值而拍下，隨後便放到花園裡做裝飾，近日他們因好奇它的價值，因此聘請藝術顧問奧特雷德（Francis Outred）了解這件作品。

專家一看到石像後，發現這是義大利新古典主義雕塑家「安東尼奧·卡諾瓦」（Antonio Canova）遺失已久的作品，這一尊石像名為「Recumbent Magdalene」，1819年利物浦伯爵詹金森（Robert Jenkinson）在擔任英國首相時，委託卡諾瓦創作的，花費3年的時間才完成，卡諾瓦沒多久就過世。

直到1852年，詹金森的繼承人和兄弟去世後，他生前的部分藏品也被拍賣，這座石像被英國藝術品及奢侈品拍賣行「佳士得」賣掉，最終被一位貴族沃德伯爵（William Ward）拍下並納入私人收藏品，待伯爵死後，其兒子繼承這件作品，但他經歷家道中落後便賣掉房產與收藏，石像又被賣到另一座莊園，遭遇一場火災，所幸並未受到波及。

經過多次轉賣後，藝術界的學者們都不知道這尊雕像的去向，直到2002年，石像出現於倫敦一場花園雕塑拍賣會，最終被一對夫妻買下，但他們根本不知道石像的來歷，之後便將其放在花園當擺飾，近日拿去鑑定才知道它的價值，所幸經過修復後，石像毀損狀況不嚴重，僅有少部分缺損，例如雕像右肩的十字架斷了一截。

佳士得拍賣行將再次替石像進行拍賣，目前估價約500萬至800萬英鎊（約新台幣1.8億至3億元），雕塑部門負責人約翰斯頓（Donald Johnston）表示，「過去也曾遇過類似事件，有些擁有歷史價值的小青銅器經常被忽略，但還未遇到如此大型的作品」。