秘魯古生物學家去年在沙漠地帶，發現一個巨大頭骨化石，擁有尖銳的利齒，但又不同於恐龍，因此一度被認為是海怪，進行研究後發現，此為已絕種的古代海洋哺乳動物「龍王鯨」，曾是海洋的頂級統治者，體型更長達12公尺。

Paleontologists have unearthed the skull of 'marine monster,’ which once lived in a prehistoric ocean that covered part of what is now Peru. Scientists says the fossil’s discovery is very important because it’s been perfectly preserved https://t.co/2yYMk5d9Ak pic.twitter.com/aKw4mzc3nW — Reuters (@Reuters) March 18, 2022

綜合外媒報導，古生物學團隊去年在秘魯南部的奧庫卡耶沙漠（Ocucaje Desert），發現一個巨型頭骨化石，上面擁有一排尖銳的獠牙，其長相又不同於恐龍，起初以為是海怪，但進一步研究後，驚覺這是一種海洋哺乳類動物「龍王鯨」（Basilosaurus），牠死後頭骨沉入海底並被迅速掩埋，才得以保存下來。

秘魯聖馬爾科斯大學古生物學主任薩拉斯（Rodolfo Salas）表示「這一隻海洋怪物」，牠生活在3600萬年前的海裡，生前體長可能達12公尺，是古老的哺乳動物，後代包括現在的鯨魚、海豚和鼠海豚科，雖然其學名的意思是「蜥蜴王」，但並不代表牠是爬蟲類動物，而是指牠擁有非常長的身體，移動方式宛如巨蛇。

據稱，這具頭骨是目前唯一保存最完好的龍王鯨化石，目前存放於秘魯利馬自然歷史博物館。古生物學家也表示，5500萬年前一顆小行星撞擊現今墨西哥的猶加敦半島（Yucatán Peninsula），造成地球上恐龍等生物大量死亡，第一批鯨類動物可能是從陸地動物演化而成，此外，從沙漠中發現龍王鯨化石，顯示頭骨發現地在3600萬年前是一片溫暖淺海區，該研究也有助於重建秘魯海的歷史。