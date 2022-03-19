歷史上向來不乏女中豪傑，無論是替父從軍的花木蘭，或是領軍掛帥的穆桂英，都是有名的巾幗英雄。魏晉南北朝時期的前秦，就有一位武術優異的皇后，名叫毛秋晴，她不僅長得漂亮，還武藝超群，可惜在一場戰爭中，因為寡不敵眾遭到俘虜，甚至被處以「裸刑」受盡凌辱。

根據《搜狐網》報導，出身將門的毛皇后，精通射箭武術，是皇帝符登的重要幫手，每次作戰都會將她帶上，並由她領軍出戰或是守備糧草。然而在征討羌氐首領姚萇的一場戰役中，雖然毛皇后靠著精湛的射箭技術，擊落敵方陣營的無數士兵，但整體戰況依舊寡不敵眾，最終毛皇后因戰敗被俘。

當時姚萇見毛皇后頗具姿色，打算將她納為己有，還色瞇瞇的告訴她，如果她心甘情願臣服於他，就有機會當「國母」。毛皇后堅決不從，直言自己是一國皇后，豈能受羌賊們所侮辱，要姚萇若要殺她就快殺，少說廢話，「姚萇無道，前害天子（指苻堅），今辱皇后（自己），皇天后土，寧不鑒照！」

面對毛皇后的寧死不屈，姚萇心一狠立刻將其處以「裸刑」，顧名思義就是當眾把受刑女子的衣服剝光後，再將其斬首。比起當場火速斬首，裸刑無疑是統治者最卑劣下流的刑罰，除了貶低其身份之外，還達到了羞辱的目的。

毛皇后死後不久，苻登又與姚軍作戰幾次，後來苻登兵敗被殺，其子苻崇也被西秦所殺，前秦就此滅亡。