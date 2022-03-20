大陸一名農村男子單身許久終於結婚，村裡的人都相當祝福他們，未料婚後生活不太順利，妻子不但不愛做家務，還整天躺在床上玩手機，三餐都要人幫忙端到床上，體重也因此飆升到125公斤，大家得知情況後紛紛上門苦勸，男子卻十分寵愛妻子，認為只要能「傳宗接代」就不是問題，讓所有人都啞口無言。

綜合陸媒報導，黑龍江一名40歲的農村男子，因為家境貧窮一直找不到對象結婚，剛好一名女子也因為體型肥胖、個性懶惰而嫁不出去，讓她的家人都相當煩惱，當地媒人得知狀況後，積極撮合雙方，2人見面後也一拍即合，不久便舉辦婚禮，過程十分順利。

結婚之後，男子每天都要到農地工作，女子則沒有改變原本的生活習慣，不但不愛做家務，每天都懶得下床，只躺在床上玩手機，偶爾還會嗑瓜子，弄得滿地都是垃圾和瓜子殼，下班回家的丈夫雖然疲憊，但還得打掃家裡，並煮飯、端到床上給妻子吃。

儘管如此，丈夫仍非常寵愛妻子，還特地砸重金購買平板送給妻子玩，女子也在丈夫的溺愛之下，體重直線飆升到125公斤。左鄰右舍聽聞消息後，都替男子打抱不平，紛紛上門苦勸，然而他的回答讓大家都啞口無言，「能娶到老婆就不錯了，脫單總比單身好多了，最起碼能夠傳宗接代」。