香港《賭神》系列電影是不少劇迷心中的經典作品，不過大陸卻有一名男子看完《賭神》後，竟異想天開，買了透視麻將，想詐賭撈一筆，沒想到牌局都還沒開始就被警方逮捕。

綜合陸媒報導，湖北一名李姓男子看完《賭神》電影後，突然有了大膽的想法，透過非法管道，網購2副能夠「透視」的麻將，並潛入飯店，將電動麻將機裡的普通麻將通通換成自己準備好的透視麻將，打算之後再另外找時間約人打牌，屆時他只要戴上「透視隱形眼鏡」就能查看麻將暗號，藉此詐賭牟利。

不過李男的如意算盤還沒開始就被打槍，他在飯店的可疑舉動很快就被警方抓包，遭到逮捕後也坦承犯案，並且現場展示出老千的手法，最終因涉嫌詐騙被警方依法拘留，詳細案件仍在進一步審理中。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「一代賭神夭折」、「入戲太深了」、「應該買點巧克力，再梳個頭髮」、「賭神都是30年前的電影了」、「還好被抓了，不然手要沒了」。