近幾年物價飆升，連帶租金也跟著調漲，薪水卻始終沒有增加。美國西雅圖一名男子因為付不起房租，竟住進公司閒置的辦公室，同時將整個過程分享到TikTok上，引發網友熱議，然而4天過後，男子就收到公司人資的電話，要求他搬離辦公室，並將他解雇。

根據《Insider》報導，西雅圖28歲男子傑克森（Simon Jackson）日前公寓租約到期，因為負擔不起昂貴的房租，且相當不滿意自己的薪水，於是他突發奇想，搬進公司閒置的辦公室，一方面能解決自己無家可歸的窘境，另一方面也是在向公司表達抗議。

傑克森還將住在辦公室的日常拍成影片、分享到TikTok上，從一系列影片中可以看到，他利用辦公室的各種設施，改造成自己的生活空間，像是將櫃子當作衣櫃、零食櫃，還在辦公桌鋪上桌巾、擺放電視螢幕，冰箱裡也放滿了他帶來的食物。

傑克森透露，由於公司正在實施居家辦公，所以在這段時間他只有遇過3個同事，但沒有一個人對他的「新家」表達意見，「我認為住在辦公室是一件難以想像的事情，以至於那些同事根本沒想過這種可能性」。

傑克森大膽的行為很快就在網路上爆紅，截至目前為止，第一支影片的觀看次數已經突破1370萬。不過就在他入住後的第4天，傑克森接到公司人資打來的電話，要求他清空辦公室的東西，並將所有影片刪除，否則公司就會解僱他，而傑克森最終選擇離開公司，目前住在Airbnb的房子，他也強調，自己對於前雇主並無惡意，未來則考慮重啟新的職涯計畫。