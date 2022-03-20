為了防堵新冠疫情擴散，大陸當局不敢大意，將高風險區域強行封鎖。日前河南就有一名王姓女子下班後和友人相偕吃火鍋，吃飽喝足之後，有3名友人先行離席，當她結帳完準備離開之際，卻突然被告知有確診者曾來用餐，必須暫時隔離在店裡，且一關就是3天。雖然店家祭出吃到飽的福利，但好不容易出關，她也不禁自嘲「實在吃不動了！」倒楣經歷也讓她瞬間登上微博熱搜。

綜合陸媒報導，河南一名王姓女子和幾名友人前往火鍋店聚餐，用餐到一個段落後，有3名友人先行離席，而她與另一名許久未見的友人繼續小聊一下才去結帳，不料正當她準備離開之際，卻被告知因為有無症狀患者曾來店裡用餐，所以包括王女，以及其他數十名顧客和工作人員通通要被就地隔離3天，整間店直接遭到封鎖。

所幸店家祭出免費福利，讓受困顧客火鍋吃到飽，且菜品隨便點，還準備了消夜和早午餐。這讓王女無奈表示，因為晚走1分鐘，導致要在火鍋店內隔離3天，雖然很倒楣，但整體還算舒適，吃住都不用擔心，還不禁自嘲「沒得選，只能吃肉」、「一直吃肉，已經吃不動了」。

王女的遭遇一出，隨即登上微博熱搜，影片突破7百萬次觀看，話題更累積超過9600萬關注，網友們紛紛留言回應「都是一刀切，晚1分鐘就有問題了」、「實現了火鍋自由」、「連吃3天，這輩子應該都不想吃鍋了」。