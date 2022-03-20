清朝康熙晚年爆發「九子奪嫡」，最終由四阿哥胤禛勝出，在康熙去世後繼位，是為雍正帝，不過當時有部分皇子年紀太小，並未參與這場皇位之爭，在雍正登基後因為沒有實質威脅，而過著不錯的生活，皇二十子胤禕就是其中一人，他卻因為自己懶散的個性惹怒雍正，最終被安排去守陵直到老死。

綜合陸媒報導，胤禕是康熙的皇二十子，從11歲開始連續7年，都跟著父親巡視塞外、到木蘭圍場狩獵，直到康熙去世才停止，由此可見胤禕頗受父親喜愛。而雍正繼位時，胤禕才17歲，儘管他個性懶惰又不愛學習，雍正仍十分照顧他，先後幫他提升2次爵位，被封為多羅貝勒。

不過胤禕的生活並未因此一帆風順，雍正11年，雍正派胤禕前去盛京祭祖，豈料才剛出京城、抵達通州，他就說自己生病要回家，無可奈何之下，只好讓他回來；雍正12年，胤禕再度被派去祭祖，這次他連家門都不願出，直接說自己身體不舒服，不便前往，惹得雍正大怒。

《清世宗實錄》記載，雍正痛批胤禕，「貝勒允禕人本庸愚，性復懶惰。朕從前加恩特封貝勒，冀其知恩悛改，奮勉向上，以副朕期望之意。豈料伊秉性糊塗，毫不知感」，稱胤禕為人愚鈍平庸且懶惰，封他為貝勒就是希望他能改變、勤勉向上，來報答自己對他的期望，沒想到他竟然惡習不改；最終胤禕被雍正連降三級，從貝勒降為輔國公。

後來雍正去世、停靈於乾清宮，新任皇帝乾隆命胤禕只能在「乾清宮丹墀行禮」，連大殿都不讓他進入，直到一個月後態度才有所「改善」，准許他進殿祭拜雍正，並復封胤禕為貝勒，但同時也以「公胤禕乃皇考之弟，有服勞奉事之義」為由，下令讓他替雍正守陵，因此胤禕就在清西陵守了19年，最終因病去世，得年50歲。