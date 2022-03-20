古代封建社會崇尚儒家思想，講究禮義廉恥，尤其宋朝時期，程朱理學盛行，男女之間的分際更是嚴苛，女子出嫁必須三從四德，但是有一類女子被屏除在外，那就是尼姑。元朝時就經常發生，少年學子進入寺廟而不得出的事件，到了明朝，尼姑荒淫的亂象更是不減，明神宗為了遏止這股歪風，甚至下令將尼姑「按豬肉價格」賣給光棍。

根據《搜狐網》報導，明朝永樂年間，一位少年偷入尼姑廟後被強留過夜，最後身體被「榨乾」而亡，女尼們擔心事跡敗露只好將其肢解，埋在寺廟裡。後來到了天順年間，有一位進京趕考的舉人，在經過一座寺廟時被女尼們請了進去，結果幾個月過去都沒見他出來，當人們再看見他時，已經骨瘦如柴，不成人樣。

諸如此類的事跡頻傳，為此，明朝皇帝還頒布一道聖旨，嚴禁未滿59歲的女子出家，為了防止內部混亂，也將和尚的年齡限制在20歲，舉凡超過20歲的男子皆不准當和尚。不過這項政策的效果不彰，尼姑的醜事還是不斷發生。

直到萬曆33年，明神宗派大臣周儒教巡視江南，周儒教人如其名，個性較為傳統，當他路過蘇州時，又遇到尼姑留宿少年的案件，但地方官員卻束手無策，讓他十分震怒，於是便上書建議明神宗，今後若再有尼姑穢亂佛門，「以衡量准其肥瘠，每斤依照豬肉價錢賣給鰥夫（無妻或喪妻的男子）」。

明神宗對此也大表贊同，下令將涉案尼姑秤斤論兩，依照豬肉價格賣給老光棍當妻子。這項政令一實施，百姓們拍手叫好，老光棍更是樂見其成，自此之後，佛門風氣才逐漸變得好轉。