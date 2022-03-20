大S和具俊曄相隔24年，靠著一通電話聯繫上而再續前緣，令不少人直呼浪漫到像是偶像劇情節。而日本也有類似的唯美愛情故事，一名男子在311大地震後，接到50年前初戀的電話，2人重新相戀、結婚，只可惜這段緣份只維持10年，女方就因為急性肺炎而過世。

白濱先生至今仍會在桌上擺伶子小姐的照片，和她一起泡茶、聊天。(影片來源/Facebook/緯來日本台)

日本老翁白濱佑接受電視節目《日本秘境有房好吃驚》採訪，透露自己在27、28歲時透過相親認識伶子小姐，2人交往1年後，他就應友人邀約前往八丈島工作，等他再回到老家時，立刻打電話給伶子小姐，才得知對方已經離開這裡，到東京工作，之後還有了自己的家庭，再也沒回過老家。

此後白濱先生一直保持單身，獨自在老家生活，直到2011年311大地震發生，因為災情嚴重，甚至引發海嘯，伶子小姐出於擔心，時隔50年再度打電話給白濱先生，確認他是否平安，2人也因為這通電話再續前緣，伶子小姐回到老家和白濱先生住在一起，並於2017年結婚，然而好景不常，2021年5月，伶子小姐就因為急性肺炎過世，享壽78歲。

雖然和伶子小姐重逢只有短短10年時間，但白濱先生表示，這是他一生中最快樂的時光，更大讚伶子小姐人很好、很會照顧人，直到現在他仍會在桌上擺她的照片，也會每天泡一杯伶子小姐最愛喝的熱茶，並對著照片說說話，就像是愛妻還陪在自己身邊一樣，講到傷心處，白濱先生一度眼眶泛淚，還沒完全走出喪妻之痛。