新冠病毒肆虐全球，為了防堵疫情擴散，大陸當局不敢大意，將高風險區域強行封鎖，上海一名女網友透露，公司同事被迫隔離，但竟然是5女1男同住在一間小房間，消息一出隨即掀起網友熱議，更有人打趣直呼「真是天上人間呀」。

綜合陸媒報導，上海一名女網友PO文透露，同事突然接到隔離通知，因為社區要檢查，所以在場的5女1男只能被迫關在同一間房隔離，也因為隔離生活太過無聊，眾人就會一起找樂子，打發時間。

原PO指出，同事間感情融洽，平常都打打鬧鬧玩在一起，所以隔離時除了第一天比較拘謹之外，後來生活久了就比較放鬆，穿著上也比較輕便。透過照片可見，眾人生活方式相當隨意，男子經常打赤膊、穿短褲，女同事們也只穿著舒適睡衣，有時還會爭奪床位，不時睡在同一張床上。

隔離時除了第一天比較拘謹之外，後來生活久了，大家穿著上也比較隨意。（圖／翻攝自網易新聞）

據了解，因為從事服裝生意，所以公司男同事不多，他是唯一的寵兒，如今隔離在一起，幾位女同事無聊時就會捉弄他，給他化妝、穿裙子，當作苦中作樂。原PO也開玩笑說，男子被「折磨」得不成樣子，瘦了好幾圈，但事實上大家感情好，所以不會做太過逾矩的事。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這隔離，隔著隔著把性別都隔反了嗎」、「真是天上人間呀」、「不是，玩到脫衣了還不逾矩嗎」、「小寶，是你嗎，韋爵爺？」、「我懷疑這男的活不過隔離期」。

男子和女同事感情非常要好，幾位女同事無聊時就會捉弄他，當作苦中作樂。（圖／翻攝自網易新聞）