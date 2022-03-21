大陸遼寧日前發生一起憾事，有一家三口參加親友告別式後，準備開車離開殯儀館之際，突然遭到一輛貨車撞上，導致車上三人當場喪命，殯儀館方面也證實收到三具遺體。

綜合陸媒報導，遼寧省丹東市一家三口於本月19日開車前往振興區殯儀館，參加家中長輩的告別式，沒想到結束後，一行人準備開車離開時，突然遭到一輛貨車撞上，貨車車頭嚴重受損，黑色小轎車被撞得扭曲變形，猶如一坨廢鐵。事後救難人員將貨車拉開，從中救出三人，但皆已回天乏術。

警方調查後發現，小貨車疑似因為下坡時機械故障，導致煞車失靈，才會失控猛撞黑色轎車，至於貨車後方也有另一輛白色轎車因為擦撞損壞，整起事件尚待進一步釐清。此外，殯儀館人員也證實，確實已經接到三具因為車禍死亡的遺體。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「死神來了」、「可能長輩不捨得他們走」、「邪門，這是重喪啊」、「正嘆他人命不長，哪知自己歸來喪」；不少當地人也指出，因為殯儀館在山上，有一段坡路特別陡，加上貨車煞車失靈才會引發事故，「那個殯儀館坡度極其大還帶急彎，冬天更可怕，一直都不修」、「每次開車上去還好，開下來的時候真的很驚悚」。