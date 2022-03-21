食物明明近在眼前卻吃不到！近日一段影片在網路上瘋傳，一群鱷魚在水池邊曬太陽，突然有一條錦鯉闖入，其中一隻鱷魚見狀，立刻飛奔上前、張大嘴想要享用美食，未料下秒就被2個同伴一左一右架起，把牠硬生生推入水池內，網友們看完全都笑翻了。

大陸網友「沙雕圖」近日分享一段搞笑影片，從畫面中可以看到，水池邊有一群鱷魚正在曬太陽，突然左下角出現一條橘色的錦鯉，不斷在地板上彈跳，甚至還慢慢朝著其中一隻鱷魚的嘴邊靠近，不過錦鯉附近的2隻鱷魚似乎都不餓，看到獵物主動送上門，竟一點反應都沒有，繼續待在原地享受陽光。

遠處另一隻鱷魚見狀，急忙衝過來、爬上同伴的身體，張開嘴準備享用美食，沒想到下秒就遭2隻同伴一左一右架走，過程中這隻鱷魚還不斷掙扎，想要把錦鯉吞下肚，但最後仍被硬生生推下水池，錦鯉則在2隻鱷魚的幫助下，順利逃過原本要被吃掉的命運。

影片曝光後立刻吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經突破214萬，大家看完都忍不住爆笑，紛紛留言：「這就是『心有魚而力不足』」、「轉發這條錦鯉能獲得一年的好運」、「笑死我了，直接被架著走了」、「被強制節食的肥鱷」、「不怕神一樣對手，就怕豬一樣隊友」、「到嘴的錦鯉就這樣被同伴送走了」。