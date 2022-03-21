南韓國防部去年10月28日，在韓戰期間著名的「白馬山戰役」遺址進行挖掘，挖出22具遺體，其中最讓人鼻酸的是，一名士兵在生命的最後一刻仍維持射擊姿勢，如今南韓軍方已經確認這名烈士身份，並找到他的女兒。

綜合韓媒報導，1952年10月韓戰後期，韓軍第9師團及解放軍在江原道白馬山展開10天攻防，是韓戰中最激烈的一場戰役，史稱「白馬山戰役」。南韓國防部去年10月在戰役遺址進行挖掘時，在白馬山395高地山頂，發現一具士兵遺骸在戰壕裡維持射擊姿勢，時間長達70年之久。

經確認，這名士兵為已故曹應成（音譯）中士，軍方調閱白馬山犧牲者紀錄後找到了曹應成還在世的女兒曹英子（音譯），並透過DNA鑑定，確認親子關係。

據了解，1928年出生於慶尚北道義城的曹應成，在韓戰爆發後的1952年5月，原本務農的他，留下妻子和一雙年幼的女兒入伍，同年10月在白馬山戰役中不幸犧牲，遺骸被發現時仍維持在戰壕中舉槍準備射擊的姿勢，鋼盔及頭骨上明顯有被子彈貫穿的痕跡，推測應是他的死因，不過遺憾的是僅有上半身出土。

曹英子得知父親的身分確認後，感嘆「現在才真的有找到爸爸的感覺！」過往的回憶也湧上心頭，她說「某一天，父親買了魷魚回來，我們吃得很開心，他就像在和我們告別一樣，當時的身影我始終無法忘懷」。